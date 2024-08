Marktfest in Welden: Bald wird der Ort zur Feiermeile

Der Festplatz Welden verwandelt sich wieder in eine Feiermeile mit zahlreichen Attraktionen für Jung und Alt. Am Sonntag, 11. August, findet dort das Marktfest statt. „Es ist sicher für jeden etwas dabei“, sagt Marcus Stempfle, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins, der für die Organisation zuständig ist. Das ist dieses Jahr geboten:

Maschinen und Fahrzeuge rund ums Bauen beim Marktfest

„Maschinen und Fahrzeuge rund ums Bauen“ heißt das diesjährige Motto in der Holzwinkelgemeinde, das auf dem Festplatz geboten wird. Erwartet werden Baufahrzeuge, Bagger, Minibagger, Müllkipper und sogar historische Maschinen der Firmen Fischer&Schweiger, Ulrich Reitenberger Bau, Hillenbrand Bau und des Baggerunternehmens Armin Müller. Auch der Augsburger Verein „Rubberduck“ mit seinen Modelltruckern ist dabei. Neben dem Löschen von Brandkalk kann ein modernes Tiny-House besichtigt werden. Bei der Ausstellung von Gartengeräten können erlesene Weine entdeckt und auch verkostet werden.

Zum Stöbern dürfen die vielen Händler in der Budenstraße nicht fehlen. Auf dem Schulgebäude gibt es einen Kunst- und Handwerkermarkt – nicht nur zum Bestaunen. In der Aula der Schule geht der Blick zurück zu historischen Hochzeiten von damals. Dabei werden alte und neuere Hochzeitsfotos zu sehen sein, die sicherlich wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgen werden. Hannelore Müller erinnert an Aussteuer, Ehebett, Taufe und Kommunion und zeigt auch Barbie-Hochzeitspuppen.

Marktfest 2024 in Welden am Sonntag, 11. August

Die Festbesucher haben die Möglichkeit, sich bei vielen Mitmach-Aktionen der Weldener und Reuterner Vereine auszutoben. Für die Kinder wird es neben kleinen, akkubetriebenen Fahrzeugen der Wasserwacht noch viele weitere Überraschungen geben. Das Badeenten-Rennen auf der Laugna, das auch schon in den Jahren zuvor für großen Spaß gesorgt hat, diesmal organisiert vom Gartenbauverein Reuterns, darf natürlich auch nicht fehlen. Beim Bogenschießen mit Laserlicht des Schützenvereins und der Volksbühne Welden kann jeder seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Das Twin Taekwondo Team zeigt seine Kampfkunst im Schulhof und beim Gartenbauverein darf wieder geschätzt werden. Nicht zuletzt sorgt die Musikvereinigung Welden für richtig Spaß am Markttreff bei der Holzwinkelolympiade. Auch das vom Holzwinkler Modellbahnclub neu aufpolierte Welden-Bähnle wird wieder seine Runden drehen.

Icon Vergrößern Die Harmoniemusik in Welden veranstaltet wieder einen Biergarten. Foto: Michael Kalb (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Harmoniemusik in Welden veranstaltet wieder einen Biergarten. Foto: Michael Kalb (Archiv)

Partynacht mit „The Critics“ am Samstag, 10. August

Am Samstag wird der Biergarten von der Harmoniemusik Welden mit dem Blasorchester eröffnet. Danach steigt die Partynacht mit Rockmusik der Band „The Critics“. Am Sonntag unterhält neben der Harmoniemusik auch der Musikverein dort Reutern die Gäste. Der Musikverein Welden hingegen spielt am Rathaus auf. Marcus Stempfle freut sich, wenn wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Welden kommen. „Es lohnt sich auf jeden Fall.“