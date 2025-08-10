Icon Menü
Marktfest in Welden: Landwirtschaft früher erleben und Badeenten-Rennen genießen!

Welden

Marktfest: Besucher dürfen auf Zeitreise gehen

In Welden wird gezeigt, wie Landwirtschaft früher funktioniert hat. Auf der Laugna schwimmen derweil die Badeenten um die Wette.
Von Michaela Krämer
    • |
    • |
    • |
    Die Landwirtschaft früher und heute war ein Thema in Welden. Dazu wurden alte Traktoren und Geräte gezeigt. Auch die Kleinsten durften anpacken und mitfahren.
    Die Landwirtschaft früher und heute war ein Thema in Welden. Dazu wurden alte Traktoren und Geräte gezeigt. Auch die Kleinsten durften anpacken und mitfahren. Foto: Marcus Merk

    Schlendern, schlemmen, shoppen hieß es am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein beim Marktfest in Welden. Dazu wurde die Ganghoferstraße und Teile der Fuggerstraße in eine bunte Budenstraße verwandelt. Zeit zum Ratschen und Lachen blieb den Besucherinnen und Besuchern am Markttreff zur zünftigen Musik der Musikvereinigung Welden wie auch am Haus der Vereine, wo der „Harmonische Biergarten“ der Harmoniemusik Welden schon seit Freitag geöffnet hatte.

    Die Badeenten schwimmen um die Wette

    Für ein lebendiges Ambiente sorgte der Kunst- und Handwerkermarkt mit einem großen Sortiment. Kunstvolle Holzarbeiten, handgefertigter Schmuck, Dekoratives aus Filz, Wolle, Ton, Metall und Glas gab es zu entdecken, es duftete nach Seife. Zum Programm gehörte auch das Badeenten-Rennen: Sie gingen zweimal vormittags und zweimal nachmittags an den Start. Veranstaltet wurde dieses Rennen an der Laugna vom Gartenbauverein Reutern sowie vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster.

    Zum Marktfest in Welden gehörte ein großer Kunst- und Handwerkermarkt.
    Zum Marktfest in Welden gehörte ein großer Kunst- und Handwerkermarkt. Foto: Marcus Merk

    Ein echter Kindermagnet war das Bogenschießen mit Laserlicht – veranstaltet vom Schützenverein Welden wie auch die Elektroautos der Wasserwacht. Nicht fehlen durfte die Marktfest-Olympiade unter den Vereinen der Musikvereinigung Welden, die immer wieder für Gaudi sorgte, wie auch der Bücherflohmarkt der Bücherei Welden, wo garantiert noch die eine oder andere passende Urlaubslektüre zu finden war. Beim Gartenbauverein durfte gerätselt werden - die richtige Anzahl von Zwetschgen musste herausgefunden werden.

    Früher war mehr Handarbeit angesagt

    Der Heimatverein hatte sich ebenfalls etwas Besonderes ausgedacht: Zum Thema „Landwirtschaft einst und heute“ zeigte der Drescherverein Emersacker, wie zum Beispiel der Zweischar-Pflug funktioniert. Handarbeit war bei der Ernte mit dem Kartoffelroder angesagt. Für die Kinder war es jedes Mal ein Spaß, die Kartoffeln einzusammeln. Bewundert wurden auch die zahlreichen großen Maschinen - etwa ein Ackerschlepper aus dem Jahr 1958 und ein Bindermäher zur Getreideernte aus 1970.

    Fotoausstellung zeigt die Veränderungen in der Landwirtschaft

    Auch bei der Fotoausstellung in der Schulaula durften die Besucherinnen und Besucher zurück in die Vergangenheit reisen und bekamen Einblicke in die Entwicklung der Landwirtschaft mit ihren Maschinen und den rasanten Wandel, den er ausgelöst hat. Zu sehen waren Menschen, Tiere und einfachste Geräte, mit denen der Acker bearbeitet wurde. Nicht fehlen durfte eine Fahrt mit dem Welden-Bähnle, das von Mitgliedern des Holzwinkler-Modell-Bahn-Club wieder einsatzfähig gemacht wurde und im neuen Glanz strahlte. Auf allen drei Waggons wurde neue Luftbereifung aufgezogen.

    Auf vielen Feldern im Landkreis Augsburg hat die Ernte begonnen. Passend dazu wurde beim Marktfest erklärt, wie früher gearbeitet wurde.
    Auf vielen Feldern im Landkreis Augsburg hat die Ernte begonnen. Passend dazu wurde beim Marktfest erklärt, wie früher gearbeitet wurde. Foto: Marcus Merk
