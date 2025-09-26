Icon Menü
„Martin Frank begeistert in Neusäß: Humorvolle Einblicke ins Mehrgenerationenleben“

Neusäß

Zwischen Vegan-Café und Misthaufen: Martin Frank blickt auf den Wahnsinn unserer Zeit

In der Stadthalle Neusäß begeistert der Kabarettist aus dem Bayerischen Wald mit seinen lustigen Betrachtungen aus dem Alltagsleben und dem Mehrgenerationenhaus.
Von Angela David
    Martin Frank versteht vieles an der modernen Welt nicht mehr. Das hat der 33-Jährige mit seinem überwiegend Ü50-Publikum gemeinsam. In Neusäß erntete er tosenden Applaus.
    Martin Frank versteht vieles an der modernen Welt nicht mehr. Das hat der 33-Jährige mit seinem überwiegend Ü50-Publikum gemeinsam. In Neusäß erntete er tosenden Applaus. Foto: Andreas Lode

    Es fühlte sich schon fast an wie ein Wiedersehen unter Freunden, als der Kabarettist Martin Frank nun zum wiederholten Male in der ausverkauften Stadthalle Neusäß gastierte und das Publikum bestens unterhielt. Er käme auch deshalb so gerne hierher, sagt der sympathische „Bua aus dem Bayerischen Wald“, „weil man dann gleich wieder heimfahren kann“. Und setzt gleich zur Güte nach, dass er damit meint, er sei froh, nicht im Hotel übernachten zu müssen, denn auch er tue sich inzwischen schwer mit dem Auswärts-Schlafen. Schon mit dem Bedienen der Lichtautomatik im Hotelzimmer sei er überfordert.

