Zwischen Vegan-Café und Misthaufen: Martin Frank blickt auf den Wahnsinn unserer Zeit

Es fühlte sich schon fast an wie ein Wiedersehen unter Freunden, als der Kabarettist Martin Frank nun zum wiederholten Male in der ausverkauften Stadthalle Neusäß gastierte und das Publikum bestens unterhielt. Er käme auch deshalb so gerne hierher, sagt der sympathische „Bua aus dem Bayerischen Wald“, „weil man dann gleich wieder heimfahren kann“. Und setzt gleich zur Güte nach, dass er damit meint, er sei froh, nicht im Hotel übernachten zu müssen, denn auch er tue sich inzwischen schwer mit dem Auswärts-Schlafen. Schon mit dem Bedienen der Lichtautomatik im Hotelzimmer sei er überfordert.

