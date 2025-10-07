Martin Schmid gibt Konzert im Bürgersaal

Evergreens und Raritäten aus dem swingenden Liederbuch der deutschen Unterhaltungsmusik stehen auf dem Programm beim Swingtime-Konzert von Martin Schmid in Stadtbergen. Der hat eine Leidenschaft für Swing. Der Künstler, der zuletzt mit der Presley Family oder Stefan Leonhardsberger auf der Bühne stand, moderiert, singt und tanzt am Samstag, 11. Oktober, im Bürgersaal in Stadtbergen durch sein vergnügliches Programm. Die Gäste können sich auf immergrüne Melodien und Lieder freuen, die aus einer Zeit stammen, in der die Musik noch swingend war und man den Fox noch trottete. „Abgestaubt, aufpoliert und in HD“, wie der Veranstaltert verspricht.

Für Jazzfreunde langt Daniel Mark Eberhard in die Tasten, Walter Bittner rührt in den Trommeln und Uli Fiedler zupft den Bass. Stephan Holstein spielt sich mit Saxophon und Klarinette in die Herzen der Gäste. Martin Schmid hat von den Besten gelernt: als Kontrabassist bei Hugo Strassers „Hot Five“ arbeitete er noch mit Swinglegenden wie Max Greger oder Hazy Osterwald zusammen und will nun auf seine Weise deren Erbe weitertragen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Rathaus in Stadtbergen (Telefon 0821/ 2438135), an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)