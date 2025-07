Marvin Fogelstaller: Abschied nach 23 Jahren an der Helen-Keller-Schule

An der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben geht eine Ära zu Ende. Nach 23 Jahren verabschiedet sich der Leiter des sonderpädagogischen Förderzentrums Marvin Fogelstaller jetzt in den Ruhestand. Wer ihn kennt, ahnt schon, dass sich der 65-Jährige in den kommenden Monaten kaum langweilen wird. Seine Pläne hat er längst gemacht. Zum Abschied blickt Marvin Fogelstaller vorher aber noch einmal auf viele bewegte Jahre zurück. Vor allem eine Entscheidung hat er nie bereut.

So ist sich Marvin Fogelstaller noch immer ganz sicher: „Ich habe es nicht einen Tag bereut, Sonderschulrektor oder Sonderschullehrer zu sein“. Das liegt wohl auch daran, dass er als Kind selbst nicht den perfekten Start bei der schulischen Laufbahn hatte. Als der gebürtige Göppinger die Grundschule und anschließend die Hauptschule besuchte, fiel ihm das Rechnen schwer. „Aber ich wusste immer, dass ich nicht dumm bin“, sagt er rückblickend. Nachdem er seine Ausbildung zum Werkzeugmacher beendet hatte, entschloss er sich deshalb, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen.

Warum Marvin Fogelstaller Sonderschullehrer wurde

Und er büffelte so lange Mathe, bis sich ihm die Welt der Zahlen erschloss. Als Klassenbester in Mathematik gab Marvin Fogelstaller seinen Mitschülern irgendwann Nachhilfe. Diese Mitschüler legten ihm nahe, Lehrer zu werden, weil sie fanden, dass er den Lernstoff besser erklären könne als ihr Mathelehrer. So studierte er Sonderpädagogik. Sieben Jahre arbeitete Marvin Fogelstaller als Sonderschullehrer in der Oberstufe des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Ursberg, vier Jahre übernahm er die stellvertretende Leitung der Förderberufsschule dort und seit 2002 leitete er die Helen-Keller-Schule.

„Ich bin davon überzeugt, dass in jedem Kind ein Talent steckt. Wir müssen es nur finden“, sagt er. Das haben schon Helen Keller bewiesen, die wegen ihrer Taubblindheit zunächst Schwierigkeiten mit dem Lernstoff hatte und später ein Studium abschloss. Als Schulleiter der Helen-Keller-Schule geht es Marvin Fogelstaller darum, den rund 200 Schülern und 23 Kindern vom FSZ die Rahmenbedingungen zu ermöglichen, die sie brauchen, um sich zu entwickeln und herauszufinden, wo ihre Stärken liegen. Insgesamt 86 Mitarbeiter sollen vor Ort dazu beitragen, darunter sind 54 Lehrer und Lehrerinnen.

Das hat er für die Helen-Keller-Schule erreicht

Konrektorin Manuela Baumann ist überzeugt, dass die Helen-Keller-Schule auch Dank Marvin Fogelstaller und „seinem unglaublichen Engagement und seiner Hartnäckigkeit“ heute „ein Aushängeschild des Landkreises Augsburg“ ist. Sein Ansporn sei es gewesen, immer noch besser zu werden „und dies immer mit Blick auf die Bedürfnisse unserer besonderen Schülerschaft“, erklärt Manuela Baumann. „Seinem Engagement zu verdanken haben wir einen großartigen Neubau und die Erweiterung durch bestens ausgestattete Container“. Die Schule sei außerdem eins der ersten Förderzentren gewesen, das den gebundenen Ganztag eingeführt hat. „Die technische und digitale Ausstattung ist auf höchstem Niveau.“ Auch die Imkerei und der Bienenlehrpfad fußen auf seiner Idee.

Marvin Fogelstaller war auch schulübergreifend an der Entwicklung verschiedener Konzepte für die Sonderpädagogik beteiligt, wie zum Beispiel die praxisnahe Ausrichtung der Oberstufe. Die Schule hat das Prädikat „Schule mit Profil Inklusion“ und die Auszeichnung als Umweltschule erhalten, und auch der Förderverein wurde auf Betreiben des Schulleiters gegründet.

Wie es für Marvin Fogelstaller jetzt weiter geht

Nun heißt es Abschied nehmen. „Ich kann loslassen“, sagt der engagierte Schulleiter. In den nächsten ein bis zwei Jahren will Marvin Fogelstaller Abstand nehmen und seinem Nachfolger Rainer Sommerreißer einen guten Start ermöglichen. Rainer Sommerreißer war bislang Seminarleiter für emotional-soziale Entwicklung an der Frère-Roger-Schule. Marvin Fogelstaller verspricht, der Schule verbunden zu bleiben. Nach einer Weile will er im Förderverein aktiv sein.

Bis dahin wird er sich nicht langweilen. Er freut sich schon darauf, zum ersten Mal bei der Einschulung eines Enkels dabei sein zu können, denn das war ihm als Schulleiter bislang nicht möglich. Fünf Enkel und drei Kinder freuen sich, wenn der Opa bald mehr Zeit hat. Der will allerdings erstmal in 14 Tagen mit dem E-Bike nach Berlin radeln, um dort seinen Sohn zu besuchen. Und auch danach stehen Reisen und Wandern mit der Frau ganz oben auf der To-Do-Liste.