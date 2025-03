Maxi Schafroth empfiehlt den Städtern Kuhdreck-Fango und Mut-Kurse

Lieber Kabarett oder Fasching am Rosenmontag? In Neusäß jedenfalls hatte man sich klar mit einer ausverkauften Neusässer Stadthalle für Maxi Schafroth live entschieden. Es war nicht ganz neu, aber gut upgedatet, was der Kabarettist an diesem Abend seinem Publikum vorsetzte. Seine bizarren Beobachtungen und Erkenntnisse sowie eine gute Portion Charme verbunden mit viel Bauernschläue hört man auch ein zweites oder drittes Mal gerne.

