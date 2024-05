100 Gäste beim Fairen Frühstück in Meitingen

Kolpingsfamilie und Pfarreiengemeinschaft Meitingen setzte Zeichen für Regionalität und Fairness. Viele junge Leute machten mit.

Die 72-Stunden-Aktion, zu welcher der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) aufgerufen hatte, startete in Meitingen mit einem gemeinsamen Come Together und einem Spieleabend. Für die Jugend der Kolpingsfamilie Meitingen, die Firmlinge und Ministranten in der Pfarreiengemeinschaft, boten am Folgetag verschiedene Workshops reichlich Abwechslung und Spaß. So standen der Besuch eines Imkers, ein Kaffeeparcour, ein Projektchor und die Vorbereitung des Fairen Frühstücks auf dem Programm. Für alle Handwerklichen war der Workshop „Wir bauen einen neuen Unterbau für die Weihnachtskrippe der Pfarrei“ genau das Richtige. Krönender Abschluss der Aktion war am Sonntag die Gemeinschaftsveranstaltung der Kolpingsfamilie und der gesamten Pfarreiengemeinschaft Meitingen.

Überwältigendes Engagement

Früh waren die Helfer auf den Beinen. Der Aufbau für das Faire Führstück und das Schmücken des neu errichteten Gedenkkreuzes vor dem Pfarrheim ließen die Helfer in den Tag starten. Begleitet von den Glocken der St.-Wolfgangs-Kirche begrüßte der Projektchor, unter Leitung von Cornelia Höger, alle Gläubigen. Pater Christoph Lenz, der dem Abschlussgottesdienst vorstand, hob die Wichtigkeit der Aktion heraus. Das Ehrenamt sei tragende Säule für die Gesellschaft von heute und morgen, sagte er. Auch der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Christian Sibenhorn, dankte am Ende der Feier allen Verantwortlichen für ihr überwältigendes Engagement, was die Gottesdienstbesucher mit lautem Applaus feierten.

Bevor man sich zum Abschluss der dreitägigen Aktion zum Fairen Frühstück traf, segnete Pater Lenz das neue Gedenkkreuz. Der Austausch war nötig geworden. Am alten Kreuz, welches seit 2005 vor dem Pfarrheim stand, hatte der Zahn der Zeit genagt. So entschied man sich im letzten Jahr, das Kreuz zu erneuern.

Allerhand Leckereien

Überwältigt zeigten sich die Verantwortlichen zum Abschluss der 72-Stunden-Aktion beim Fairen Frühstück. Über 100 Gäste machten sich über die zahlreichen Leckereien her – angefangen von frisch gebackenem Brot der Kinder, Wurst und Käsespezialitäten, frischen Eiern und allerhand mehr. Vorsitzender Christian Sibenhorn sowie der Jugendleiter Wolfgang Rau freuten sich, dass das gemeinsame Frühstück so gut angenommen wurde und Meitingen damit ein strahlendes Zeichen für Regionalität und Fairness setzen konnte. Die Aktion habe eindrucksvoll gezeigt, was junges Ehrenamt in der Gesellschaft alles bewegen und bewirken könne, war ihr Fazit. (AZ)