100. Geburtstag: Freude am Leben ist das Rezept für ein langes Leben

Auf ein ganzes Jahrhundert blickt Ottilia Erdle aus Meitingen zurück. Zu ihrem runden Geburtstag fanden sich viele Gratulanten ein. Wie sie ihr hohes Alter erklärt.

Sie hat einen Weltkrieg erlebt, aber auch den Wiederaufbau und den Aufschwung Deutschlands ab den 50-er Jahren. Mit einem freundlichen Lächeln empfing im Meitinger Johannesheim Ottilia Erdle (geb. Baur) ihre große Gratulantenschar, die gekommen war, um der in der Ötz bei Thierhaupten geborenen Jubilarin zu ihrem 100. Geburtstag zu gratulieren.

Ottilia Erdle verbrachte ihre Kindheit mit ihrem Bruder Karl auf dem landwirtschaftlichen Anwesen ihrer Eltern Karl und Theresia Baur. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm die damals 16-jährige junge Frau zusammen mit ihrer Mutter Theresia den elterlichen Hof, da ihr Bruder im Alter von 18 Jahren in den Krieg eingezogen und zwei Jahre später als gefallen gemeldet wurde. Im Mai 1948 gaben sich Ottilia Erdle und Martin Erdle in der Thierhaupter Kirche St. Peter und Paul das Ja-Wort fürs Leben.

Im Laufe der glücklichen Ehejahre erblickten vier Kinder, ein Sohn und drei Töchter, das Licht der Welt. In den kommenden Jahren bereicherten fünf Enkel- und fünf Urenkelkinder das Familienleben. Im März 1993 verstarb Ehemann Martin Erdle. Und wie erklärt sich die Jubilarin ihr langes Leben?

Die großen Hobbys Ottilia Erdles waren stets Backen und Kochen für ihre Familie, aber auch gesellige Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten waren ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Seit Januar 2022 lebt die Jubilarin im Meitinger Johannesheim, in dem sie, wie sie sagt, sich wohl und bestens versorgt fühlt. An ihrem Jubeltag gratulierten ihr die Mitarbeiterinnen und die Verwaltungs-mitarbeiterinnen mit einem Geburtstagsständchen. Weitere Gratulanten beim 100. Geburtstag waren neben ihrer Familie Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Landrat Martin Sailer, Meitingens Pfarrer Gerhard Krammer, Thierhauptens Pfarrer Werner Ehnle, Freunde und ehemalige Nachbarn.