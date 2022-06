100 Kilometer in 24 Stunden: Grenzerfahrung für Meitinger beim Megamarsch

Plus Zusammen mit zwei Freunden nahm Philipp Wiedmann aus Meitingen am Marsch von München nach Mittenwald teil. Wie das Experiment für das Trio ausgegangen ist.

100 Kilometer binnen 24 Stunden zu laufen. Das war für Philipp Wiedmann (33) aus Meitingen, Stefan Hutner (30) aus Augsburg und Johann Stark (35) aus Regensburg die Challenge, die sie sich auferlegt haben. Rein rechnerisch betrachtet hätte diese Herausforderung bedeutet, dass das Trio beim Megamarsch 2022 von München nach Mittenwald im Schnitt mit einer Geschwindigkeit von sechs Stundenkilometern hätte marschieren müssen und sie nur drei bis vier kleinere Pausen von etwa 15 Minuten hätten machen dürfen. In der Praxis standen Wiedmann, Hutner und Stark 100 Kilometer mit einem Anstieg von insgesamt 1200 Höhenmeter bevor, die sie entlang der Isar über den Kochelsee hinauf zum Walchensee führte.