118 Absolventen haben an der Realschule Meitingen Grund zum Feiern

Fünf Klassen erhielten die Abschlusszeugnisse. Darunter waren einige mit einem Einser-Schnitt.

118 Schülerinnen und Schüler der Realschule in Meitingen erhielten jetzt ihre Abschlusszeugnisse. In diesem Schuljahr wurden die fünf Abschlussklassen nacheinander in der Aula der Schule verabschiedet. Der neu etablierte Schülerchor unter der Leitung von Michaela Zach umrahmte die Zeugnisverleihung musikalisch auf hohem Niveau.

Realschuldirektor Michael Kühn griff in seiner Begrüßung das Thema "Zeitenwende" auf. Dabei verwies er auf die Star-Trek-Serie "What We Left Behind" aus dem Jahr 2019. Selbst Jahre später hätten die beteiligten Schauspieler positive Erinnerungen an die ersten Folgen, weil sie etwas geschafft hätten. In der heutigen Welt seien Serien wie diese Wegweiser in Krisen. Denn alles, "was hinter uns liegt", befähigt uns, schwierige Situationen in der Zukunft zu meistern.

Michael Higl, Bürgermeister der Marktgemeinde Meitingen und stellvertretender Landrat, bedankte sich für alles, was Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam geschafft hätten. Jede Zeit kenne Herausforderungen, aber wer im Leben Hürden überwunden habe, sei gut gerüstet und könne positiv in die Zukunft blicken.

Diese Schüler zeichnete die Realschule Meitingen aus

Für die Klassenbesten gab es eine Ehrung durch den Schulleiter sowie ein individuelles Buchgeschenk Elternbeirat: Louis Modlmeir (10a), Mario Meitinger (10b), Chiara Weinzierl (10c), Noel Dükkanci (10d) und Vanessa Reichert (10e). Schulbeste waren Noel Dükkanci (1,33) und Louis Modlmeir (1,36), deren Leistungen besonders gewürdigt wurden.

Sechs Schülerinnen und Schüler, die über viele Jahre großes Engagement für das Schulleben gezeigt hatten, wurden mit der "Ehrenmedaille am weiß-blauen Bande" ausgezeichnet. In diesem Jahr durften sich Louis Modlmeir, Emma Englisch, Lisa Milda, Vivien Everett, Kimberly Liepert und Sophia Wagner über diese besondere Anerkennung freuen. Die Absolventen hatten sich unter anderem für das Schülermagazin, in der SMV, im Erasmus-Team, als Medienscout oder Schulsanitäter eingesetzt.

Videobotschaft der Elternsprecherin

Patricia Lofner, Sprecherin des Elternbeirats, überbrachte die Glückwünsche der Elternschaft. Da sie in diesem Jahr auch stolze Mutter eines Absolventen ist, gratulierte sie per Videobotschaft, in der sie auf humorvolle Art die Realschulzeit Revue passieren ließ. Sie wünschte den Absolventen "Lebt euren Traum!". Für die Schüler bedankten Vivien Everett und Sophia Wagner für eine "wunderschöne Entlassfeier", die maßgeblich von Isabelle Schuhladen organisiert worden war.

Zwischen den Entlassfeiern fanden ökumenische Gottesdienste in der St.-Wolfgang-Kirche statt, die von Andrea Zwettler in Zusammenarbeit mit Schülern unter dem Motto "Setz die Segel - mit Jesus im Boot" gestaltet wurden.