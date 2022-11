14 Gedichte einer stummen Dichterin gegen das Vergessen

Plus Veronika Raila kann sich nur mithilfe einer Tastatur und Unterstützung mitteilen. In Meitingen wird eine Lesung mit der jungen Frau zum eindringlichen Erlebnis.

Es war ausgesprochen leise im Martin-Luther-Saal des evangelischen Gemeindehauses in Meitingen. Die Schauspielerin und Sprecherin Gabriele Welker las unter dem Titel „Gegen das Vergessen“ 14 lyrische Werke aus der Sammlung der Königsbrunner Dichterin Veronika Raila vor. Dabei entstanden eindringliche Einblicke in die Gefühlswelten einer Autorin, die sich nur unter Mühen mitteilen kann.