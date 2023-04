18-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall in Meitingen

Ein 18-Jähriger kracht durch einen Fahrfehler in Meitingen gegen ein anderes Auto. Der junge Mann fährt weiter, doch kurz darauf kehrt das Auto mit der Mutter am Steuer zurück.

Dieser Täuschungsversuch ist schnell aufgeflogen. Ein 18-Jähriger hatte am Montag in Meitingen einen Unfall verursacht und war anschließend einfach weitergefahren. Kurze Zeit später kehrte der junge Mann zwar zur Unfallstelle zurück, am Steuer aber saß diesmal seine Mutter.

Der junge Mann wollte laut Polizei gegen 10.15 Uhr von der Westumfahrung nach rechts in die Marktgemeinde fahren. Dort stand bereits ein 34-jähriger Autofahrer, der von der Ortsverbindungsstraße nach links in die Westumfahrung einbiegen wollte. Der 18-Jährige geriet bei seinem Fahrmanöver plötzlich gegen den rechten Randstein.

Ruckartig steuerte er nach links und prallte dabei gegen das stehende Fahrzeug des 34-Jährigen. Trotz der Kollision fuhr der junge Mann weiter. Als seine Mutter am Steuer kurz drauf mit ihm zusammen wieder auftauchte, leugnete der 18-Jährige zunächst, dass er gefahren sei. Der Grund: Der junge Mann hatte keinen Führerschein. Schließlich gab er aber zu, dass er selbst den Unfall verursacht hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (thia)