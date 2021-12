19-Jähriger sticht im Schlosspark Meitingen mit dem Messer zu

Mehrere Jugendliche geraten im Schlosspark Meitingen in einen Streit, der schnell ausartet. Plötzlich schreit ein 22-Jähriger auf und hält sich den Arm.

Eskaliert ist eine Handgreiflichkeit am Donnerstag im Schlosspark in Meitingen. Zwei junge Männer waren zunächst in Streit geraten. Doch plötzlich zückte einer der Kontrahenten ein Messer und stach zu.

Mehrere Jugendliche hatten sich laut Polizei abends im Schlosspark an der Hauptstraße aufgehalten. Kurz nach 19 Uhr geriet ein 22-Jähriger Mann mit einem zunächst Unbekannten in Streit. Das Wortgefecht artete schnell in Handgreiflichkeiten aus. Plötzlich schrie der 22-Jährige auf und hielt sich den linken Arm. Sein Gegenüber hatte offensichtlich ein Messer gezogen und zugestochen. Nach der Attacke flüchteten der Täter und seine Begleiter vom Tatort. Eine sofort mit mehreren Streifen eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolgslos.

Streit in Meitingen: 19-Jähriger wird vorläufig festgenommen

Bei Klärung des Sachverhaltes verdichteten sich jedoch die Hinweise auf die Identität des Täters. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft fuhr die Polizei daraufhin zur Wohnung des Mannes im Gemeindegebiet Meitingen und öffnete die Türe. Dort wurde ein 19-Jähriger angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Polizei den 19-Jährigen wieder entlassen. (thia)