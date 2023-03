19-Jähriger wird in Meitingen auf offener Straße verprügelt

Ein Unbekannter attackiert einen 19-Jährigen auf der Hauptstraße in Meitingen mit Faustschlägen. Auch als der Mann zu Boden geht, schlägt der Angreifer weiter.

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstag in Meitingen von einem unbekannten Schläger verprügelt worden. Der junge Mann befand sich gegen 17.45 Uhr in der Hauptstraße, als ihm der Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht verpasste.

Der 19-Jährige ging zu Boden, doch der Schläger ließ nicht von ihm ab und prügelte weiter auf ihn ein. Anschließend floh der Unbekannte. Der junge Mann kam mit einer blutigen und geschwollenen Nase davon. Er benötigte laut Polizei keine ärztliche Behandlung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Hintergründe der Körperverletzung sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen. (thia)