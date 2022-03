20-Jährige begeht in Meitingen Unfallflucht

Eine junge Frau vergisst an einer Tankstelle in Meitingen die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollt daraufhin gegen eine Staubsaugerstation.

Zwei kleine Fehler bescheren einer jungen Frau in Meitingen nun großen Ärger. Zunächst hatte die 20 Fahrzeuge vergessen, beim Parken die Handbremse anzuziehen, anschließend flüchtete sie von der Unfallstelle.

Junge Frau muss sich wegen Unfallflucht in Meitingen verantworten

Die junge Frau stellte laut Polizei gegen 20.15 Uhr ihr Auto auf einem Tankstellengelände an der Donauwörther Straße ab, um etwas zu kaufen. Als sie nach dem Zahlen wieder zurückkam, stand der Wagen allerdings nicht mehr dort. Aufgrund der fehlenden Sicherung war das Auto vorwärtsgerollt und gegen eine Staubsaugerstation geprallt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Frau stieg jedoch einfach in ihr Auto ein und fuhr weg. Am folgenden Tag konnte die 20-Jährige ermittelt werden und muss sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten. (thia)