200 Besucher bei Benefizkonzert für die Ukrainehilfe in Meitingen

Für die ukrainische Nationalhymne gibt es auf dem Konzert in der Gemeindehalle besonders viel Applaus.

"Musik für den Frieden", lautete das Motto eines Benefizkonzerts für die Ukrainehilfe in der Meitinger Gemeindehalle, das das Seniorenbüro mit ihrem Leiter Jens Tietböhl und das Migrationsforum veranstalteten. Die musikalische Organisation des Konzertnachmittags lag in den Händen von Helmut Spitko. Über 200 Menschen kamen zu der Veranstaltung mit Interpreten aus Meitingen und Umgebung. "Die große Besucherzahl demonstriert ein Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, wir stehen an ihrer Seite und verurteilen den brutalen Angriffskrieg in deren Land“", betonte Tietböhl.

Hans Federlin vom Duo hansimilian aus dem benachbarten Westendorf stimmte mit den wunderschönen Liedern "Universal Soldier" von Donavan, "Redemption Song" von Bob Marley und "Peace Train" von Cat Stevens die nachdenklich lauschenden Besucher auf den Liedernachmittag ein.

Meitingen: Benefizkonzert des Seniorenbüros und Migrationsforums

Lieder in seiner Heimatsprache, darunter auch die ukrainische Nationalhymne "Schtsche ne wmerla Ukrrajina", die mit großem Applaus bedacht wurde, brachte Ivan Serhiienko, der mit seiner Familie aus der Ukraine nach Erlingen geflüchtet ist, zu Gehör. Solistenbeiträge von Ronald Jekal, darunter "Imagine", "Sidewalk Cafe" und "My Way", bereicherten das weitere Programm, ehe Helmut Spitko und Ronald Jekal den Song "Tears in Heaven" auf ihren Gitarren vortrugen.

Angekündigt war in der Programmvorschau auch das Duo Erhard & Rosi Hirsch aus Rosenberg, die krankheitsbedingt kurzfristig absagen mussten. Die von Erhard Hirsch teilweise selbst komponierten Lieder wie "Leise klingt ein Lied durch die Nacht" oder "Epo i tai tai e" sowie "Malaika" wurden den Besuchern in einem Play-back in Verbindung mit einem Videobeitrag präsentiert. Mitglieder der ehemaligen Meitinger Volleyballabteilung trugen die Lieder "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen und "Wir ziehen in den Frieden" von Udo Lindenberg vor - unterstützt von den Kindern Mila und Julius Schley.

Die in Meitingen und Umgebung bestens bekannten Musiker Adolf Bier & Eugen Hurler, die in jungen Jahren bei der Tanzkapelle Blue Stars mitwirkten, sorgten im Duo auf dem Saxofon und auf der Trompete mit "Blue Spanish Eyes", "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung" und "Amazing Grace" für ein weiteres Highlight. Der Gesamterlös aus der Veranstaltung in Höhe von 1.729,06 Euro fließt an die Marktgemeinde Meitingen zur Unterstützung der Ukrainenhilfe. (peh)