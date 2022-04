30 Firmen werben in Meitingen um Azubis

An der Mittelschule in Meitingen findet ein Berufsinfotag statt. Drei Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern waren eingeladen.

Mehr als 30 Firmen und Schulen haben den Berufsinfotag an der Meitinger Mittelschule genutzt, um sich den Jugendlichen in Präsenz vorzustellen. Lilijana Kreier vom Vorstand des Fördervereins der Mittelschule Meitingen freute sich: "Wir konnten für diesen Berufsinformationstag wieder viele Firmen mit interessanten Berufsbildern gewinnen." Seit 20 Jahren zeigt sich der Förderverein für die Organisation und Durchführung des Berufsinformationstages (BIT) an der Mittelschule Meitingen verantwortlich.

Rektor Peter Reithmeir ergänzte: "Die teilnehmenden Firmen bewerteten es als äußerst positiv, dass der BIT wieder in Präsenzform stattfinden konnte. Die Palette der Berufe, die vorgestellt wurden, reichte von der medizinischen Fachangestellten über die Berufsfachschulen bis hin zur Altenpflegeschule und bis hinein in den kaufmännischen Bereich, die Metall-, Elektro- und Holzbranche.

Berufsinfotag in Meitingen: ein Elternteil durfte mit

Von der Agentur für Arbeit stand Julia Sönning für Beratungsgespräche zur Verfügung. Die Berufsberaterin ist seit Jahren an der Mittelschule Meitingen tätig und versucht, jungen Menschen zum richtigen beruflichen Weg zu verhelfen. Mit dabei auch viele Eltern, die wissen wollten, was aus Tochter oder Sohn denn mal werden könnte. Dieses Mal durfte allerdings Corona-bedingt nur ein Elternteil dabei sein.

In den Klassen waren alle teilnehmenden Firmen und Schulen besprochen worden, so konnten sich die Schüler mit ihren Eltern daheim vorbereiten und schon einmal auswählen, welche Angebote sie interessierten. Eingeladen waren die Schüler der achten und neunten Klassen und die Schülerschaft der Jahrgänge 10a und 10b, die noch keinen Ausbildungsplatz für den Herbst 2022 haben. Auf sie warteten Vorträge und Einzelgespräche über Voraussetzungen und Chancen. An der Mittelschule Meitingen gibt es immer wieder Projekte und Aktionen, die den jungen Menschen zu einem erfolgreichen Eintritt ins Berufsleben verhelfen sollen.

