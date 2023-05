33-Jähriger schlägt am Bahnhof Meitingen mit Hammer auf Fahrgast ein

Zwei Männer fahren im Zug von Augsburg in Richtung Norden. Als ein anderer Fahrgast aussteigt, folgt ihm der 33-Jährige und holt plötzlich einen Hammer aus seinem Rucksack.

Ein 33-Jähriger hat am Bahnhof Meitingen mit einem Hammer auf einen anderen Mann eingeschlagen. Der mutmaßliche Täter saß am Samstag zunächst mit seinem ein Jahr älteren späteren Opfer zusammen in dem Zug aus Augsburg. In Meitingen stieg der 34-Jährige gegen 6.40 Uhr aus, woraufhin der Jüngere ebenfalls aufstand und seinem Opfer auf den Bahnsteig folgte.

Nach Auskunft der Polizei zog der Tatverdächtige plötzlich aus seinem Rucksack einen Hammer hervor und ging auf den 34-Jährigen zu. Er habe ausgeholt und unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf des Mannes geschlagen. Sofort eilten mehrere Passanten dem Opfer zur Hilfe und konnten dem Angreifer den Hammer abnehmen. Keiner der Helfer wurde angegriffen oder verletzt. Auch von der Polizei ließ sich der Täter widerstandslos am Bahnsteig festnehmen.

Hammer-Angriff am Bahnhof Meitingen: Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Das Opfer wurde zunächst medizinisch vor Ort durch den Rettungsdienst und die Beamten versorgt. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 34-Jährige anschließend in die Uniklinik eingeliefert. Die Kripo Augsburg hat bereits am Samstag die Ermittlungen unter anderem zum Hintergrund der Tat aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 33-jährige Täter Haftbefehl, den das Amtsgericht Augsburg am Sonntag erließ und in Vollzug setzte. Der 33-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

