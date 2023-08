38-Jähriger besprüht in Herbertshofen AfD-Wahlplakate

Wahlplakate der AfD in Hebertshofen beschädigt. Passant passt auf.

Ein aufmerksamer Passant beobachtete am Freitagnachmittag einen Mann in der Ulrichstraße in Herbertshofen (Markt Meitingen), der Wahlplakate der AfD mit einer Spraydose komplett besprühte. Die hinzugerufene Polizei konnte den bis dahin unbekannten Täter wenig später in der nahen Umgebung feststellen. Der 38-jährige Meitinger zeigte sich geständig und gab an, knapp zehn Plakate in der Umgebung besprüht zu haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)