39-Jähriger wird nach Unfallflucht in Meitingen schnell ermittelt

Ein 39-Jähriger nimmt in Meitingen einem 42-Jährigen die Vorfahrt. Trotz des Zusammenstoßes fährt der Verursacher davon, wird aber schnell ausfindig gemacht.

Glück gehabt hat die Polizei bei einer Unfallflucht in Meitingen. Ein zunächst unbekannter Autofahrer hatte am Montag gegen 13.20 Uhr beim Abbiegen von der Kreisstraße nach rechts in die Staatsstraße einem 42-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand dem 42-Jährigen laut Polizei ein Schaden von mindestens 500 Euro. Ohne sich weiter um die Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Fahrer konnte jedoch schnell ermittelt werden, da sein vorderes Kennzeichen beim Aufprall abgefallen war. Der 39-Jährige wird nun wegen Unfallflucht angezeigt. (thia)