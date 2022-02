50-Jährige achtet in Meitingen nicht auf die Vorfahrt

Eine Autofahrerin übersieht beim Überqueren der Via Claudia einen 19-Jährigen und stößt mit ihm zusammen. Der Sachschaden ist erheblich.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 50-jährige Autofahrerin am Samstag in Meitingen. Sie wollte gegen 15.15 Uhr auf Höhe der Apotheke die Straße Via Claudia queren.

Dabei übersah sie laut Polizei das Auto eines 19-jährigen, der sich auf der Vorfahrtsstraße von rechts der Kreuzung näherte. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (thia)