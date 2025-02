500-Euro-Scheck für die Dachskinder

Sie freuen sich, die Jungen und Mädchen der Deutschklasse und der Bienen-AG an der Mittelschule in Meitingen. Mit Fachoberlehrerin Martina Forestieri und Religionspädagogin Rebekka Pandel hatten sie vor Weihnachten köstliche Plätzchen und Lebkuchen gebacken und liebevoll verpackt. Auch gebrannte Mandeln standen auf der Angebotsliste. Auf dem Meitinger Wochenmarkt fanden die selbst produzierten Köstlichkeiten reißenden Absatz. Stolz zeigen sie bei der Spendenübergabe in der Mittelschule den Scheck über 500 Euro und überreichten ihn an Angela Jerabeck (Mitte), Vorsitzende des Vereins Dachskinder Meitingen. Strahlend und dankbar erzählte sie, was ihr Verein Gutes tut. Er bietet Alltagsbegleitung und Entlastungspflege für Kinder und Jugendliche mit Pflegegrad 1 bis 5 an, zudem Schulungen für Eltern im Bereich erste Hilfe, Deeskalation bei Kindern mit Autismus-Spektrums-Störung und Kinästhetik. Rektor Uwe Seifferer (rechts) lobte das Schulprojekt und zeigte sich erfreut über die große Spende.

