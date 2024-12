60-Jähriger baut mit 1,9 Promille am Steuer einen Unfall

Ein 60-jähriger Autofahrer war am Freitag gegen 15.35 Uhr auf der Römerstraße in Meitingen nordwärts unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein in einer Parkbucht abgestelltes Auto. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Der 60-Jährige, der laut Polizei mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus kam, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (diba)

