650 verschiedene Vögel tummeln sich in Meitingen

Die Meitinger Vogelfreunde hatten zuletzt im Jahr 2000 die Ausstellung der AZ (Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht) ausgerichtet. Heuer hat es wieder geklappt. Die Schirmherrschaft der Landesschau lag in den Händen von Meitingens Bürgermeister Michael Higl. An beiden Ausstellungstagen besuchten mehrere hundert Vogelfreunde und -liebhaber die Veranstaltung.

Mit Medaillen, Pokalen und Rosetten wurden die schönsten Vögel ausgezeichnet. Foto: Peter Heider

Etwa 650 Vögel vom Wellensittich bis zum Kanarienvogel, wurden in der Halle ausgestellt. Die schönsten Tiere wurden nach der kritischen Beurteilung einer Jury über ihren Standard bewertet, prämiert und ausgezeichnet. „Diese bayerische Landesschau findet jährlich einmal in Bayern statt, heuer haben wir den Zuschlag bekommen“, freute sich der erste Vorsitzende des Meitinger Vogelzucht- und Liebhabervereins Andreas Paula, der seit mittlerweile fünf Jahren an der Spitze des Vereins steht. Die Züchter oder Besitzer der Siegervögel konnten sich über Medaillen, Pokale und Rosetten freuen. Peter Heider

An beiden Ausstellungstagen besuchten zahlreiche Vogelliebhaber die Meitinger Ausstellung. Foto: Peter Heider