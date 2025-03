77-Jährige wehrt sich gegen Diebstahl

Richtig verhalten hat sich eine 77-Jährige nach einem Diebstahl in Meitingen, berichtet die Polizei. Denn offenbar versuchten Trickdiebe am Donnerstagmittag den Geldbeutel der Dame zu stehlen, als diese in der Gemüseabteilung eines Verbrauchermerkts in Meitingen einkaufen war. Die 77-Jährige bemerkte dies jedoch und schrie laut um Hilfe. Dies veranlasste den Täter, den Geldbeutel wieder in die Handtasche zu werfen. Anschließend flüchteten die beiden Männer aus dem Geschäft, heißt es im Bericht der Polizei.

