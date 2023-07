Abschiebung gestoppt: Familie aus Sierra Leone darf in Meitingen bleiben

Mehrere Unternehmen wollen einen Geflüchteten in Meitingen einstellen – trotzdem sollten er und seine Familie abgeschoben werden. Nun dürfen sie doch bleiben.

Bodo Jalloh und seine Frau Fatou sind im Ort beliebt. Er trainiert die Fußball-Kids, sie engagiert sich für ein krankes Kind. Mehrere Unternehmen wollen dem Mann aus Sierra Leone eine Anstellung geben. Doch die Familie soll abgeschoben werden. In Meitingen wollen das viele nicht akzeptieren. Sie starten eine Unterschriftenaktion und schalten den Landtagsabgeordneten Fabian Mehring ( Freie Wähler) ein. Der setzt sich beim Innenminister für Bodo Jalloh ein, die Familie darf schließlich doch bleiben. Warum dieser Fall eine große Ausnahme ist.

Abschiebung stand für Familie Jalloh aus Sierra Leone kurz bevor

Die Jallohs leben seit acht Jahren in Meitingen. Vor etwa einem Jahr stand eine Abschiebung in das afrikanische Sierra Leona kurz bevor. Landtagsabgeordneter Fabian Mehring erinnert sich: „Ob im örtlichen Sportverein oder als Kinderbetreuung – das Ehepaar wurde von vielen Menschen unserer gemeinsamen Heimat besonders geschätzt. Zugleich verstand niemand, weshalb es trotz Fachkräftemangels immer wieder Probleme mit der Arbeitserlaubnis gab, obwohl gleich mehrere Unternehmen Bodo Jalloh einstellen wollten."

Mehring machte sich daraufhin bei Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stark, um die Abschiebung des Paares zu verhindern und eine Arbeitserlaubnis zu ermöglichen. Mehring: "Wenn die Menschen sehen, dass beispielsweise Straftäter im Land bleiben und vorbildhaft integrierte Familien wie die Jallohs abgeschoben werden, versteht das niemand. Mir ging es deshalb neben dem persönlichen Schicksal der Jallohs auch um die grundsätzliche Akzeptanz für staatliches Handeln im Asylbereich."

Die Jallohs haben beide einen Arbeitsplatz in Meitingen

Mittlerweile hat Bodo Jalloh einen neuen Arbeitsplatz bei der Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH, wo Jalloh vorläufig über eine Zeitarbeitsfirma beschäftigt ist. Seine Beschäftigung scheint dabei auch ein Gewinn für das Meitinger Unternehmen zu sein, das derzeit besonders erfolgreich agiert und stark wächst: „Herr Jalloh ist überaus engagiert, immer freundlich und wird von seinen Kollegen sehr geschätzt“, lobt Thomas Wienhues, Managing Director des Unternehmens. Zwischenzeitlich, so steht es in einer Mitteilung des Abgeordneten Mehring, habe auch seine Frau Fatou eine Anstellung in Meitingen gefunden. Das Ehepaar sucht nun nach einer ersten eigenen Wohnung in Meitingen. Zur Finanzierung hat Jalloh bereits einen Zweitjob angenommen – beim Autohaus Kundt in Nordendorf. Mehring sieht in dem engagierten Paar ein „Vorbild gelungener Integration“. Mehring: „Es wäre absurd, wenn wir Menschen wie die Jallohs nach Hause schicken, die sich bei uns bestens integrieren."

Flüchtlingshelferin erzählt von Abschiebungen trotz Arbeit

Doch genau das passiere immer wieder, kritisiert Inge Herz aus Dinkelscherben. Sie ist Botschafterin des Landkreises und setzt sich seit vielen Jahren für Geflüchtete ein. Herz nennt etliche Beispiele, bei denen Geflüchtete ausreisen mussten, obwohl sie eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz in Deutschland hatten. Herz: "Was mich ärgert: Erst, wenn sich einer für sie einsetzt, haben sie eine Chance." Als Beispiel nennt die engagierte Helferin einen Mann von der Elfenbeinküste, dem eine Ausbildungsstelle in Zusmarshausen angeboten wurde. Die Behörden erklärten ihm allerdings, er müsse zunächst wieder ausreisen, um dann aus dem Ausland einen Antrag auf Einreise stellen zu können. Das Problem: "Der konnte den Flug ja gar nicht bezahlen", erzählt Herz. Am Ende habe sie selbst das Geld vorgestreckt. Die Liste ähnlicher Schicksale sei lang.

Abgeschoben werde momentan vor allem in viele afrikanischen Länder, in denen keine akut bedrohliche Lage herrsche, erzählt Herz. Etwa nach Gambia oder Nigeria. Für Geflüchtete aus diesen Ländern sei es schwer, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. "Dabei weiß doch jeder, dass wir dringend Arbeitskräfte brauchen."