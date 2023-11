Abwärme der Lechstahl-Werke soll Region Meitingen versorgen

Herbertshofen und Meitingen sollen ein Wärmenetz bekommen, das mit der Abwärme aus dem Stahlwerk gespeist wird. GP Joule kooperiert mit den Lech-Stahlwerken.

Die Erzeugung von Stahl gehört zu den energieintensivsten industriellen Tätigkeiten. Die Lech-Stahlwerke GmbH benötigt jährlich in etwa so viel Strom wie eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Aber das Werk in Meitingen (Landkreis Augsburg) gibt auch Energie in Form von Abwärme frei. Diese will die Firma GP Joule nutzen, um damit ein Wärmenetz für die umliegenden Ortschaften zu speisen. Den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Gewerbekunden, soll so eine Wärmeversorgung angeboten werden.

GP Joule und die Lech-Stahlwerke wollten im Rahmen eines Kooperationsprojektes eine langfristige Wärmepartnerschaft verwirklichen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Buttenwiesen. Ziel sei die Auskopplung der Abwärme auf dem Firmengelände der Lech-Stahlwerke in Meitingen zur Einspeisung in ein Wärmenetz. Dadurch könnten CO2-Emissionen vermieden und die Kunden mit Wärme, unabhängig von fossilen Brennstoffen, versorgt werden.

Lech-Stahlwerke sehen Beitrag zur Nachhaltigkeit

„Wir freuen uns, dass die Menschen rund um das Werk durch die industrielle Abwärmenutzung direkt von dem Großunternehmen in ihrem Ort profitieren können“, sagt Felix Schwahn, Geschäftsführer GP Joule Wärme. Und Martin Kießling, Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke, ergänzt: „So können wir unseren Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit in der Region weiter erhöhen.“

Bisher war die Nutzung der Wärme, die durch die Stahlproduktion entsteht, nicht möglich. Mit der Abwärme ließen sich theoretisch mehr als 10.000 Haushalte versorgen, was circa vier Millionen Liter Heizöl pro Jahr ersetzen würde, heißt es in der Mitteilung. Entsprechend wolle GP Joule in den kommenden Monaten die Planungen für die ersten Bauabschnitte des Wärmenetzes vorantreiben. „Wir starten voraussichtlich in Herbertshofen, wollen aber im nächsten Schritt den Bürgerinnen und Bürgern in Meitingen und weiteren Ortschaften kostengünstige und klimaschonende Wärmeanbieten“, sagt Schwahn. Wenn alles nach Plan laufe, könnte bereits Anfang 2025 mit dem Bau des Wärmenetzes begonnen werden. (AZ)