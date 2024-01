Älteste Bürgerin Meitingens ist verstorben

Bis vor wenigen Jahren besuchte Maria Helfert noch das Meitinger Freibad. Im Alter von 103 Jahren ist die Erlingerin aus dem Leben geschieden.

Die älteste, im Ortsteil Erlingen der Marktgemeinde Meitingen beheimatete Bürgerin Maria Helfert (geb. Wiedemann) ist wenige Wochen vor ihrem 104. Geburtstag nach einem erfüllten Leben verstorben. Die Verstorbene war die älteste Bürgerin in der Lechtal-Kommune.

Maria Helfert erblickte in Osterbuch (ehemaliger Landkreis Wertingen) das Licht der Welt. Im Jahr 1933 wechselte sie mit ihrer Familie den Wohnort und fand in Zusamaltheim eine neue Bleibe. 1953 trat sie in Zusamaltheim mit Josef Helfert vor den Traualtar. Sieben Jahre später, im Jahre 1960, zog Maria Helfert mit ihrer Familie in Erlingen in ihr neues, mit viel Fleiß gebautes Eigenheim.

Bis vor wenigen Jahren besuchte sie in der Badesaison fast täglich das Meitinger Freibad, um sich körperlich sowie auch geistig fit zu halten. Im Jahre 1979 verstarb ihr Ehemann. Um die Verstorbene trauern ihre vier Kinder, sechs Enkelkinder und sieben Urenkel. Ihre letzte Ruhestätte findet die Erlingerin auf dem örtlichen Friedhof an der Seite ihres Ehemannes. Die Beerdigung findet am Freitag, 9. Februar, 14 Uhr in der Herbertshofener St. Clemenskirche mit einem Gedenkgottesdienst und anschließender Urnenbeisetzung in Erlingen statt.