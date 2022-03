Meitingen

vor 17 Min.

Älteste Meitingerin feiert 102. Geburtstag

Plus Maria Helfert hielt sich mit Schwimmen und Turnen fit. Noch heute genießt sie es, in ihrem Wohnort Erlingen Bekannte zu treffen.

Von Peter Heider

Viele Besuche den ganzen Tag über, so hat Maria Helfert aus Erlingen ihren 102. Geburtstag verbracht. Kinder, Enkel und Urenkel kam an ihrem Jubeltag, auch wenn auf eine große gemeinsame Feier bewusst verzichtet worden war. Auch über zahlreiche Anrufe hat sie sich sehr gefreut. Die Jubilarin ist besonders dankbar dafür, dass sie noch immer in ihrer Wohnung in Erlingen leben kann, wo sie von ihren Kindern, insbesondere Sohn Josef mit Lebensgefährtin Dean, und Unterstützung der Sozialstation Meitingen bestens versorgt wird.

