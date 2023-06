Ärger im Freibad: Nun setzt Meitingen einen Sicherheitsdienst ein

Plus Nach mehreren Vorfällen soll ein Sicherheitsdienst das Personal im Sunsplah Meitingen unterstützten. Außerdem darf der Bürgerbrief nicht mehr überall verteilt werden.

Immer wieder Ärger gibt es in der noch jungen Saison im Meitinger Freibad. Darüber berichtete Bürgermeister Michael Higl jetzt in der Sitzung des Marktgemeinderates. Obwohl man dort noch um einiges entfernt sei von früheren Rekord-Badezahlen mit um die 3000 Gästen pro Tag, werde nahezu täglich über Probleme berichtet.

Zum einen seien dies Respektlosigkeiten gegenüber Anweisungen des Bad-Personals, die nicht hingenommen werden könnten. Als erste Maßnahme solle ein Sicherheitsdienst an den Wochenenden das Personal bei der Aufsicht unterstützen. Zwei Mal seien zudem binnen kurzer Zeit Fälle gemeldet worden, dass Kinder, die nicht schwimmen können, dennoch vom Ein-Meter-Brett ins tiefe Wasser gesprungen seien. Dort hätten sie anschließend vom Bad-Personal „herausgefischt“ werden müssen, während von den Eltern oder Angehörigen der Kinder nichts zu sehen gewesen sei. Solange das Bad-Personal durch derartige Einsätze gebunden sei, fehle die Aufsicht über die Badegäste in den anderen Becken, sagte Higl.