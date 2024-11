In Meitingen findet am Samstag, 9. November, ein Zeichen für Vielfalt, Demokratie und Menschenwürde statt. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung, die von zahlreichen Parteien und Vereinen unterstützt wird. Wer dabei sein will, soll eine Laterne oder etwas Ähnliches mitbringen. Offenes Feuer ist verboten. Veranstalter ist das „Bündnis für Vielfalt in Meitingen“. (AZ)