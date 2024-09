Verschiedene Vereine sammeln am Samstag, 5. Oktober, vormittags in Meitingen und den Ortsteilen wieder Altpapier. Man kann das Papier morgens gebündelt am Straßenrand abstellen oder in Container werfen. In Herbertshofen am Feuerwehrhaus steht der Container bereits am Freitag, 4. Oktober, von 14 bis 18 Uhr zur Anlieferung zur Verfügung. (AZ)