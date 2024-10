Altpapiersammlung in Meitingen und den Ortsteilen

Am kommenden Samstag, 2. November, findet im Markt Meitingen wieder die monatliche Altpapiersammlung statt. Diese wird im gesamten Markt Meitingen als Straßensammlung durchgeführt. in Erlingen vom dortigen Sportverein, im Herbertshofen vom örtlichen TSV und in Meitingen, Langenreichen, Ostendorf und Waltershofen vom Roten Kreuz. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der Direktanlieferung zu den Containern. Die Standorte der Container und Anlieferzeiten: Erlingen, Am Sportplatz, 9 bis 13 Uhr, Herbertshofen, Feuerwehrhaus Herbertshofen, Adelstätter Weg 12, 8 bis 13 Uhr. Bereits am Freitag, 1. November, kann das Altpapier dort von 14 bis 18 Uhr am Container abgegeben werden. Meitingen, Langenreichen, Ostendorf und Waltershofen: Bauhof Meitingen, Bernhard-Monath-Str. 30b, 8 bis 12 Uhr. (AZ)