Anmelden zur FamilienAuszeit Meitingen am 1. Dezember

„Eltern sein, Mensch bleiben“ ist das Thema eines Elternvortrags in Meitingen. Iolanda Coquio von „Kinder leichte Welt“ spricht dabei über Stress-Resilienz im Familienalltag. Der Vortrag findet im Rahmen der FamilienAuszeit Meitingen 2024 statt. Am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, treffen sich Kinder und Erwachsene zum Austausch im evangelischen Gemeindezentrum Meitingen (St.-Johannes-Straße 6). Im Kinderbereich können Kinder und Erwachsene in dieser Zeit Plätzchen ausstechen, backen und essen. Im Jugendzentrum warten auf Geschwisterkinder Kicker und viele andere Spiele, Bastelspaß und eine gemütliche Sofalandschaft. Für alle Besucherinnen und Besucher werden im Austausch-Cafe (mit Kleinkinderbereich) Kuchen und Getränke gereicht. Dabei liegt auch Infomaterial zum Thema Inklusion in Form von Fach- und Kinderbüchern sowie die Flyer unterschiedlichster Unterstützungsanbieter aus. Parallel dazu werden verschiedene Hilfsmittel zur unterstützten Kommunikation und zur außergewöhnlichen Art der Behandlung vorgestellt. Auch der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt. Anmeldungen können sich Interessierte bis Samstag, 23. November, unter https://fa-meitingen.de/anmelden/. Die Veranstaltung ist kostenfrei. (peh)

