Anmeldung zum Ferienprogramm in Meitingen erstmals online

Die Anmeldung für das Ferienprogramm in Meitingen erfolgt dieses Jahr erstmals online. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen, die im Markt Meitingen wohnen. Das Ferienprogramm, gestaltet von Meitinger Vereinen und Organisationen, beinhaltet eine umfangreiche Veranstaltungspalette mit 50 Angeboten, die von sportlichen über kulturelle Beiträge bis hin zu handwerklichen Arbeiten sowie Erlebnisaktionen reicht. Eingeläutet wird die Ferienzeit schon vorher mit dem traditionellen Sommerfest am Freitag, 21. Juli, ab 16 Uhr auf der Schlossstraße und dem Marktplatz.

Musikalische Schnitzeljagd und Wasserspaß

Die breit gefächerte Ferienprogrammpalette beinhaltet eine Vielzahl von Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem eine Fackelwanderung mit den Wühlmäusen vom Obst- und Gartenbauverein Langenreichen, Töpfern in der Grundschule Meitingen mit Claudia Rumi, Schnuppertennis beim TC Meitingen sowie ein Schnupperkurs in Selbstverteidigung beim TSV Herbertshofen, „Wasser marsch“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershofen, Schnupperschießen beim Schützenverein Edelweiß Meitingen, „Coole Hits“ im Haus der Musik, „Fit und gesund mit Kneipp“ im Naturfreundehaus Herbertshofen, Keramikmalerei im Kobelhaus Erlingen, Eintauchen in die Wasserwelt am Thierhauptner Weiher, eine musikalische Schnitzeljagd mit dem Musikverein Erlingen, Wasserspaß und -spiel bei der Feuerwehr Herbertshofen, musikalische Überraschungen aus der JBO-Schatzkiste im Haus der Musik, Schmuck zum Selbermachen in der Grundschule Meitingen, „Ruf der Götter – eine griechische Odyssee“ mit den Meitinger Pfadfindern und vieles mehr.

Die Plätze werden wieder verlost. Termin ist der 12. Juli – alle Anmeldung, die bis 11. Juli um 0.00 Uhr online unter www.meitingen.de (Ferienprogramm 2023) erfolgt sind, nehmen an der Verlosung teil. Restplätze, Plätze von nicht bezahlten oder stornierten Anmeldungen können bis einen Tag vor der Veranstaltung gebucht werden. Außerdem stellt die Gemeinde auch später neue Veranstaltungen oder Termine online – daher wird empfohlen, sich immer wieder einzuloggen und nachzuschauen, ob für einen interessanten Programmpunkt ein Platz frei geworden ist. (peh/AZ)

