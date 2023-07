Meitingen

Anna Peisker wird zum 90. Geburtstag gefeiert

Beim Geburtstagsjubiläum werden viele alte Erinnerungen wach: So ging es auch Anna Peisker in Meitingen an ihrem Jubeltag.

Ihren 90. Geburtstag feierte in diesen Tagen in der Meitinger Pflegeeinrichtung bei zufriedenstellender Gesundheit Anna Peisker (geb. Tausch). Die in Friedberg im Sudetenland geborene Jubilarin kam im Jahr 1946 im Zug der Vertreibung mit ihren Eltern nach Ludwigsburg, wo sie im Haushalt beim Gasthof „Fischerwirt“ tätig wurde. Ihr Lebensweg führte Anna Peisker von Ludwigsburg nach Schrobenhausen. „Dort habe ich bei einem Hopfenbauer Arbeit gefunden“, erinnert sich die 90-Jährige. Bei einer Tanzveranstaltung während der Faschingszeit im Jahr 1954 lernte sie ihren künftigen Ehemann Dieter Peisker kennen und trat mit ihm 1955 in Esslingen am Neckar vor den Traualtar. Im Laufe der Ehejahre erblickten die beiden Töchter Rosemarie und Petra das Licht der Welt. Mittlerweile bereichern zwei Enkelkinder das Familienleben. Seit dem Jahr 2019 ist Anna Peisker in Meitingen Im Jahr 1971 folgte der Umzug nach Otting und vier Jahre später nach Wemding. Krankheitsbedingt kam Anna Peisker im Jahr 2019 in die Meitinger Pflegeeinrichtung Laubenbach in der sie sich, wie sie sagt, dank der guten Pflege des Laubenbach-Teams, wieder gesundheitlich erholt hat. Zusätzlich betreut mit dem Pflegeteam auch Tochter Petra Neuner mit ihrem Ehemann Hermann die „Neumeitingerin“. Zum Gratulantenkreis gehörten neben der Familie auch Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte, Angela Storr von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Meitingen sowie das Laubenbach–Team.

