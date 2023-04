Auffahrunfall aus Unachtsamkeit in Meitingen

Ein 83-Jähriger muss mit seinem Auto in Meitingen plötzlich bremsen. Das bemerkt die Autofahrerin hinter ihm zu spät - und es kommt zum Unfall.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag gegen 10 Uhr auf der Schlossstraße in Meitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste ein 83-Jähriger dort mit seinem Auto verkehrsbedingt plötzlich abbremsen. Die hinter ihm fahrende 30-Jährige bemerkte das offenbar nicht - und fuhr mit ihrem Wagen gegen das Heck des anderen Autos. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Sachschaden an beiden Autos schätzen die Beamten auf insgesamt 7000 Euro. (kinp)