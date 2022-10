Innenminister zeichnet Meitinger Forum für Migration aus

Mit dem schwäbischen Integrationspreis wird die Arbeit vieler Ehrenamtlicher gewürdigt. Sie helfen bei der Integration in Meitingen, wo Menschen aus über 70 Nationen leben.

Bayerns Innenminister Joachim Hermann und Regierungspräsident Erwin Lohner haben am Freitag dem Meitinger Forum für Integration den schwäbischen Integrationspreis verliehen. Mit der Auszeichnung, die bei einer Veranstaltung in der Regierung von Schwaben noch an vier weitere Organisationen ging, war eine Summe von 1200 Euro verbunden. Bereits seit 15 Jahren wird der Integrationspreis im Regierungsbezirk an Initiativen und Projekte vergeben, die helfen, die Integration von dauerhaft zur Bleibe berechtigten Menschen in die hiesige Gesellschaft zu fördern.

Ziel des Forums für Migration in Meitingen ist die Förderung von erfolgreicher Migration im Sinne eines vielfältigen Miteinanders in der Marktgemeinde Meitingen. Das Forum trifft sich alle zwei Monate und ist für alle Bürgerinnen und Bürger offen.

Die Organisation des Migrationsforums wird vom Ordnungsamt der Marktgemeinde verantwortet, über das Quartiersmanagement strukturell flankiert sowie über die Migrationsberatung fachlich begleitet. Zu den Akteuren gehören Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Migrationsberatung, die Integrationslotsinnen des Landkreises Augsburg, Vertreterinnen und Vertreter der Grund- und Mittelschule, der Kirchen, des örtlichen türkischen Kulturvereins und natürlich zahlreiche ehrenamtliche Integrationshelferinnen und -helfer.

So hilft das Forum Migration in Meitingen

In Meitingen begleiten Flüchtlings- und Familienpatinnen und -paten Kinder oder auch ganze Familien in ihrem Ankommens- und Orientierungsprozess, bei der Freizeitgestaltung, bei Behörden- und Arztbesuchen oder einfach nur durch Zeit und Zuhören. An der Grundschule Meitingen unterstützen Ehrenamtliche Kinder aus verschiedenen Herkunftsländern beim Start ins deutsche Schulleben.

Stellvertretend für alle Akteure erhielten am Freitag Jens Tietböhl, Achim Zwick, Birgit und Sven Berger sowie Leonor del Socorro Rigel die Auszeichnung. Im 12.000 Einwohner zählenden Meitingen leben Menschen aus 70 Nationen. Wie dort Integration gelingt und gelebt wird, zeigt unsere aktuelle Reportage. (AZ)

