Meitingen/Augsburg

12:00 Uhr

Lechstahl betrogen: Unternehmer muss jetzt kräftig blechen

Aus Schrott wird in dem Stahlwerk bei Herbertshofen Stahl. Die Gerichte beschäftigen derzeit allerdings andere Vorgänge. Dabei geht es um Aufträge gegen Schmiergeld.

Plus Dank hoher Bestechungszahlungen kam ein Firmenchef aus Aichach beim Stahlwerk in Herbertshofen an neue Aufträge. Dafür gab es nun vor Gericht die Quittung.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Einiges an Nacharbeit war nötig, bevor jetzt das jüngste Verfahren im sogenannten Lechstahl-Komplex abgeschlossen werden konnte. Ein 47-jähriger Transportunternehmer aus Aichach wurde zu einer einjährigen Bewährungsfreiheitsstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Untreue verurteilt. Zudem muss er 40.000 Euro Geldbuße an vier wohltätige Organisationen zahlen. Für den Mann noch teurer sind die Schadensersatzleistungen an Lechstahl.

