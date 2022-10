Meitingen/Augsburg

Schmiergeld-Affäre bei Lechstahl: Weiteres Urteil um schmutzige Geschäfte

Plus Jahrelang haben Manager und Subunternehmer das Stahlwerk bei Meitingen abgezockt. Jetzt fiel ein weiteres Urteil in der Schmiergeld-Affäre, die die Justiz seit Jahren beschäftigt.

Von Michael Siegel

Weiteres Urteil in der Schmiergeld-Affäre um die Lech-Stahlwerke in Herbertshofen bei Meitingen: Zu zwei Jahre Gesamtfreiheitsstrafe auf Bewährung und 30.000 Euro Geldauflage ist am Montag ein 56-Jähriger aus dem Kreis Heilbronn verurteilt worden. Es war am Ende keine Überraschung, dass der Geschäftsmann das Urteil des Augsburger Amtsgerichts ohne Wenn und Aber annahm.

