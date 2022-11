Außergewöhnliche Lesung mit Texten einer Autistin

"Wörter gegen das Vergessen" lautet der Titel einer außergewöhnlichen Lesung am kommenden Samstag, 5. November, (17 Uhr) im Meitinger Johannessaal.

An diesem Abend stellt die Schauspielerin und Sprecherin Gaby Welker in Kurzlesungen unter dem Titel „Wörter gegen das Vergessen“ 14 lyrische und prosaische Werke aus der Sammlung der Königsbrunner Dichterin Veronika Raila vor und gibt eingehende Einblicke in ihre Gefühlswelten. Umrahmt werden die lyrischen und prosaischen Sequenzen durch die musikalischen Einlagen von Tobias Krüger.

Die 1992 in Augsburg geborene Raila ist Autistin und musste schon immer alles aufschreiben, was sie zu sagen hatte. Nach einer verkürzten Gymnasialzeit fing die junge Frau aus Königsbrunn an, an der Uni Augsburg Neuere Deutsche Literaturwissenschaften und katholische Theologie zu studieren. Bald gab es auch erste Veröffentlichungen und Preise für ihr Schreiben. Nach der Bachelorarbeit widmete sie sich voll und ganz ihrem autobiographischem Film „Sandmädchen“, der zahlreiche Preise erhielt. Der Eintritt zu der Lesung in Meitingen ist frei. Spenden werden erbeten.

