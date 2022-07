Austausch unter Auszubildenden

Die einen lernen bei SGL für ihren zukünftigen Beruf. Die anderen werden im Dominikus-Ringeisen-Werk in ihrem Leben begleitet und gefördert. Wie sie voneinander lernen.

Zu Besuch in einer für sie ganz anderen Welt waren jetzt sechs Auszubildende, die gerade bei der SGL Carbon und im zur SGL gehörenden Gemeinschaftsunternehmen Brembo SGL ihr erstes Lehrjahr abschließen. Mit dem Fahrrad erreichten die sechs Azubis diese andere Welt der Ausbildung, die sich in der Werkstatt des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Meitingen befindet.

Dort wurden die angehenden Anlagen- und Maschinenführer sowie Industriemechaniker im Alter zwischen 16 und 21 Jahren von den Auszubildenden in Empfang genommen, die im DRW den Berufsbildungsbereich (BBB) besuchen. Bernhard Christi, der für die DRW-Werkstatt verantwortlich zeichnet, sowie Michael Bader, der in wenigen Wochen die Nachfolge von Christi antritt, erläuterten im Zuge der Vorstellungsrunde, was eine Ausbildung bei SGL Carbon oder Brembo SGL von dem BBB im DRW unterscheidet.

Im Berufsbildungswerk spielt Zeit eine andere Rolle

Im BBB sind „die intensive Förderung und die Zeit der entscheidende Faktor“, erklärt Bader. Während in einer regulären Ausbildung der Ausbildungsgang und die Ausbildungsinhalte feststehen, geht es im BBB darum, Kompetenzen und Ressourcen der Menschen zu entdecken und durch die Mitarbeit in der Werkstatt sowie über Praktika und Austausch mit Unternehmen wie der SGL herauszufinden, wo Menschen mit Behinderung zurechtkommen und welchen Aufgaben sie gewachsen sind. Im BBB sind nicht zwingend all jene, die eine Förderschule abgeschlossen haben. Stattdessen gibt es auch Erwachsene im BBB, die nach einer Erkrankung der Psyche wieder einen Weg zurück in die Beschäftigung finden wollen. Für sie stellen weniger die Aufgaben selbst eine Herausforderung dar, sondern vielmehr der Zeitraum, in dem konzentriert gearbeitet werden muss und in diesem Zusammenhang auch, inwiefern die Belastbarkeit hier mitspielt.

Von den sechs DRW-Auszubildenden standen bereits drei Menschen im Berufsleben und möchten nun wieder in die Berufstätigkeit starten. Deswegen saß den SGL-Azubis auch eine Gruppe von Menschen gegenüber, die im Alter zwischen 20 und 55 Jahren waren. Gespannte Blicke gab es nicht nur aufgrund des großen Altersunterschieds, sondern auch mit Blick auf die Projekte, die beim DRW bewerkstelligt werden. Werkstattleiter Christi zeigte den SGL-Azubis im Rahmen einer Werkstattführung, welche verschiedenen Autoteile die DRW-Belegschaft fertigt – und zwar vom Öffnen der Motorhaube bis hin zum Einbauteil für die Lüftung im Auto.

Ein Einblick in eine komplett andere Arbeitswelt

Dann ging es los in die Praxis, bei der die DRW-Azubis den SGL-Azubis ihre Arbeitsbereiche zeigten. Uwe Moderer, Ausbildungsleiter bei SGL Carbon, der die Azubi-Truppe mit Philipp Modlmeir gemeinsam begleitete, ist gespannt, was seine Azubis vom Arbeitstag im DRW mitnehmen werden und erklärt: „Sie erhalten einen komplett anderen Blick auf die Arbeitswelt und auf Arbeiten, die wichtig sind und oft zu wenig Wertschätzung erfahren.“ Allerdings könnte es für die SGL-Azubis auch zur Herausforderung werden, über mehrere Stunden hinweg dieselbe Arbeit zu erledigen bzw. die oft recht kleinstrukturierte Arbeit zu erledigen, die die DRW-Azubis in der Gruppe erledigen. Und auch Werkstattleiter Christi weiß: „Technisch betrachtet ist die Arbeit für die SGL-Azubis keine Herausforderung.“

Lesen Sie dazu auch

Die Idee der Patenschaft der recht unterschiedlichen Azubis sowie der Besuch in den Ausbildungswelten der jeweils anderen soll anschließend mit einem Gegenbesuch weitergehen. Dann werden die DRW-Azubis die SGL-Lehrwerkstatt besuchen. Im besten Fall – wenn sich also eine Arbeit auftut, die ein DRW-Azubi ausführen kann – könnte sogar ein Außenarbeitsplatz in Betracht kommen. Aktuell haben fünf der Werkstattmitarbeiter einen Außenarbeitsplatz. Sie haben einen DRW-Vertrag, arbeiten aber in einem Betrieb in der freien Wirtschaft. Zwei DRW-Mitarbeiter konnten in der jüngsten Vergangenheit sogar in die freie Wirtschaft vermittelt werden, freut sich Christi.