Auto landet in Meitingen im Graben

Ein Autofahrer ist mit seinem Auto bei einem Unfall in Meitingen im Graben gelandet. Wie die Polizei berichtet, war er in der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr in der Straße Am Lechkanal unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto im Graben. Durch den Anstoß zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, berichtet die Polizei. Sein Auto musste durch einen Abschleppdienst aus dem Graben gehievt werden. Der Schaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich, also bei mindestens 10.000 Euro. (kinp)

