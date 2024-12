Auto überschlägt sich bei Unfall

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Unfall bei Meitingen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie am Montag gegen 15 Uhr von Markt in Richtung Meitingen. Weil sie offenbar geblendet wurde, kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab, heißt es im Bericht der Beamten. Der Wagen touchierte drei Bäume und überschlug sich dann. Auf dem Dach liegend kam das Auto schließlich zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Biberbach konnten die leicht verletzte Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis