Auto überschlägt sich: Fahrerin nach Unfall auf B2 schwer verletzt

Schwer verletzt ist eine 58-Jährige nach einem Unfall am Sonntagvormittag auf der B2 bei Meitingen. Ihr Wagen hatte sich mehrmals überschlagen, berichtet die Polizei.

Schwer verletzt ist eine Autofahrerin nach einem Unfall auf der B2 bei Meitingen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war die 58-Jährige am Samstagvormittag auf der B2 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie etwa auf Höhe Meitingen die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam vorn der Straße ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in einem angrenzenden Feld. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, berichtet die Polizei. Die B2 war in Richtung Donauwörth für etwa eine halbe Stunde gesperrt. (kinp)