Autofahrer bringt in Meitingen Radler zu Fall und flüchtet

Zwei Radler werden in Meitingen bei einem Autounfall verletzt. Der Verursacher verspricht zunächst, die Rettung zu rufen, setzt sich dann aber ins Auto und fährt davon.

Ein Autofahrer hat am Samstag in Meitingen einen Unfall verursacht, bei dem zwei Radfahrer stürzten und sich leicht verletzten. Der Verursacher versprach daraufhin, den Rettungsdienst zu alarmieren, fuhr aber einfach davon.

Bei dem einen Radler handelt es sich um einen 20-Jährigen, der gegen Mitternacht zusammen mit einem anderen Mann, den er nur flüchtig kennt, auf dem Radweg an der Donauwörther Straße entlang in Richtung Via Claudia unterwegs war. Beide fuhren fast gleichauf. An der Einmündung Flurstraße wollte ein Autofahrer in die Donauwörther Straße einbiegen, touchierte dabei aber laut Polizei hintere Rad des 20-Jährigen. Durch die Berührung kippte der junge Mann nach rechts und stieß gegen den zweiten Radler. Beide fielen daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach deren Befinden. Als der 20-Jährige sagte, dass er verletzt sei und einen Arzt benötige, versprach der Mann, die Rettung zu rufen. Stattdessen aber setzte er sich ins Auto und suchte das Weite. Der Unfallflüchtige soll etwa 1,85 Meter groß und circa 35 Jahre alt gewesen sein. Er sprach gebrochen deutsch.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zudem wird der zweite Radler gesucht, der mit dem 20-Jährigen unterwegs war, da er ein wichtiger Zeuge ist. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)