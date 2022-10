Autofahrer übersieht in Meitingen eine Frau auf E-Scooter

In Meitingen ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Die 29-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall in Meitingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Autofahrer gegen 15.25 Uhr von der Schlossstraße nach rechts in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er laut Polizei eine 29-jährige Frau, die mit ihrem E-Scooter von links kommend auf der Hauptstraße nordwärts fuhr und damit Vorfahrt hatte.

Im Einmündungsbereich stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen, woraufhin die 29-Jährige stürzte. Sie kam mit Prellungen an der rechten Körperseite und einer Verletzung am Ellenbogen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden ist gering, er wird auf etwa 150 Euro geschätzt. (kar)