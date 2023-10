Autofahrer verursacht bei Auffahrunfall einen Schaden von 14.000 Euro

Ein Autofahrer verursacht bei einem Auffahrunfall in Meitingen einen Schaden in Höhe von 14.000 Euro. Er wird dabei außerdem leicht verletzt.

In Meitingen ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer gegen 6.50 Uhr auf das Auto eines 28-Jährigen auf. Dieses stand an der Einmündung Kreisstraße A29, Staatsstraße 2045. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 28-Jährigen in die Staatsstraße geschoben wurde. Dort stieß es gegen das Auto eines 40-jährigen Mannes.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich der 43-Jährige bei dem Unfall leicht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 14.000 Euro. (jly)

