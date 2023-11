Autofahrer verursacht einen Unfall bei Meitingen und flüchtet

Ein Autofahrer verursacht auf der B2 bei Meitingen einen Unfall und flüchtet anschließend. Es entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Bei Meitingen hat ein Autofahrer am Montagmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe Meitingen-West scherte er gegen 9.35 Uhr so knapp vor einem Lkw ein, dass dieser auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei erfasste der Lkw-Fahrer das Auto eines 38-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, und drückte diesen in die Mittelleitplanke.

Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des silbernen Autos, der vor dem Lkw eingeschert war. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

