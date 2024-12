Autorenlesung beim Meitinger Weihnachtsmarkt

Im Rahmen des Meitinger Weihnachtsmarkts findet in der Buchhandlung Eser am Samstag, 7. Dezember, eine Autorenlesung statt. Die Kinderbuchautorin Natalie Renz wird um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr aus Ihrem Buch „ Ein Weihnachtsfest für Miezi“ lesen. Eine spannende Abenteuergeschichte mit der Katze „Miezi“ und ihren tierischen Freunden Wupfel, Rosi und Co. Eine Lesung für große und kleine Marktbesucher. Der Eintritt ist frei. (AZ)